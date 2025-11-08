Jardin secret de la BD Jardin de Curé La Rivière-Drugeon
Jardin secret de la BD Jardin de Curé La Rivière-Drugeon vendredi 3 juillet 2026.
La Rivière-Drugeon
Jardin secret de la BD
Jardin de Curé 8 rue Charle le Téméraire La Rivière-Drugeon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Rencontre organisée par la CFD avec Isabelle, libraire chez Vanolles BD à Pontarlier, pur découvrir et échanger autour de ses coups de coeur et des nouveautés de l’été. Que vous soyez lecteur ou non de bandes-dessinées, venez faire de belles rencontres au jardin de curé. Renseignements par téléphone. .
Jardin de Curé 8 rue Charle le Téméraire La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jardin secret de la BD
L’événement Jardin secret de la BD La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à La Rivière-Drugeon (Doubs)
- A la découverte des chauves souris rue Charles le Téméraire La Rivière-Drugeon 4 juillet 2026
- Spectacle Dom’ Pouce La Rivière-Drugeon 16 juillet 2026
- Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon 23 juillet 2026
- Histoires pour p’tites oreilles en plein air La Rivière-Drugeon 4 août 2026