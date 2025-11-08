Jardin secret de la BD Jardin de Curé La Rivière-Drugeon vendredi 3 juillet 2026.

La Rivière-Drugeon

Jardin secret de la BD

Jardin de Curé 8 rue Charle le Téméraire La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Rencontre organisée par la CFD avec Isabelle, libraire chez Vanolles BD à Pontarlier, pur découvrir et échanger autour de ses coups de coeur et des nouveautés de l’été. Que vous soyez lecteur ou non de bandes-dessinées, venez faire de belles rencontres au jardin de curé. Renseignements par téléphone. .

Jardin de Curé 8 rue Charle le Téméraire La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86

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English : Jardin secret de la BD

L’événement Jardin secret de la BD La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS