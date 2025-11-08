La Rivière-Drugeon

Sortie VTT

La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Sortie VTT accompagnée par David Reymond, éducateur sportif et Mariève Bonnet, animatrice jeunesse. Prévoir VTT en très bon état de fonctionnement, casque, gourde et tenue adaptée à la météo. A partir de 12 ans. .

La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Sortie VTT

L’événement Sortie VTT La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS