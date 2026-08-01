Jardin Sonores au Talus avec Lu y avaro Le Talus Marseille 12e Arrondissement
mercredi 12 août 2026 · Le Talus · Marseille 12e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 12e Arrondissement
Jardin Sonores au Talus avec Lu y avaro
Mercredi 12 août 2026 de 18h30 à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Un duo italo-chilien, basé à Marseille depuis 2021.
Luisa Briguglio, chanteuse et compositrice italienne, et Alvaro Figueroa rodriguez, guitariste chilien, multi-instrumentiste. Ils interprètent des musiques du monde, cuecas et tonadas du Chili, zambas, milongas et tangos argentins, valses et festejos péruviens, sambas et bossa nova du Brésil, batuques du Cap-Vert, musique populaire française. .
Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm
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English :
An Italian-Chilean duo based in Marseille since 2021.
L’événement Jardin Sonores au Talus avec Lu y avaro Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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