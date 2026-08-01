Jardin Sonores au Talus avec Lu y avaro Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 12e Arrondissement

Jardin Sonores au Talus avec Lu y avaro

Mercredi 12 août 2026 de 18h30 à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Un duo italo-chilien, basé à Marseille depuis 2021.

Luisa Briguglio, chanteuse et compositrice italienne, et Alvaro Figueroa rodriguez, guitariste chilien, multi-instrumentiste. Ils interprètent des musiques du monde, cuecas et tonadas du Chili, zambas, milongas et tangos argentins, valses et festejos péruviens, sambas et bossa nova du Brésil, batuques du Cap-Vert, musique populaire française. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An Italian-Chilean duo based in Marseille since 2021.

L’événement Jardin Sonores au Talus avec Lu y avaro Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille