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Jardine avec moi !, Médiathèque de Saint-Eloi, Poitiers

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Eloi · Poitiers

Jardine avec moi !, Médiathèque de Saint-Eloi, Poitiers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Saint-Eloi
Adresse
15 avenue de la fraternité
Ville
86000 Poitiers
Département
Vienne
Tarif
Atelier limité à 10 personnes - à partir de 10 ans

Jardine avec moi ! Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Saint-Eloi Vienne

Atelier limité à 10 personnes – à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’association Cultivons la Biodiversité, un jardinier vient partager conseils et astuces pour fabriquer (et déguster) du jus de pommes.

Médiathèque de Saint-Eloi 15 avenue de la fraternité Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques-grandpoitiers.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=4149&TITLE=atelier-jardine-avec-moi »}]
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©Canva

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