Jardine avec moi !, Médiathèque de Saint-Eloi, Poitiers
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Eloi · Poitiers
Informations pratiques
Jardine avec moi ! Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Saint-Eloi Vienne
Atelier limité à 10 personnes – à partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
En partenariat avec l’association Cultivons la Biodiversité, un jardinier vient partager conseils et astuces pour fabriquer (et déguster) du jus de pommes.
Médiathèque de Saint-Eloi 15 avenue de la fraternité Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheques-grandpoitiers.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=4149&TITLE=atelier-jardine-avec-moi »}]
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©Canva
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