Jardiner au naturel à la vacherie (blanquefort), Site de la Vacherie, Blanquefort

Jardiner au naturel à la vacherie (blanquefort) Samedi 25 avril, 14h00 Site de la Vacherie Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00

La SCOP SaluTerre propose, dans le cadre du projet « Jardiner au naturel » porté par Bordeaux Métropole, une animation dédiée à la sensibilisation des habitants à la préservation de la biodiversité. Cet atelier abordera de nombreux thèmes essentiels : haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin. Autant de techniques facilement reproductibles dans vos jardins pour favoriser la biodiversité !

Date : 25 Avril 2026 à 14h00

Lieu : La vacherie, 44 parc de Majollan à Blanquefort

Inscription obligatoire : par mail à infos@saluterre.com ou par SMS au 07 67 15 87 44.

Site de la Vacherie 44 Parc de Majolan, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « infos@saluterre.com »}] [{« link »: « mailto:infos@saluterre.com »}]

Une animation autour des haies comme support de biodiversité, l’arbre en ville, les interactions faune / flore et les auxiliaires du jardin biodiversité haies