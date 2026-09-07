Jardiner au naturel à Saint-MÉDARD-EN-JALLES, Bâtiment Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 19 septembre 2026 · Bâtiment Pierre Mendès France · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Jardiner au naturel à Saint-MÉDARD-EN-JALLES Samedi 19 septembre, 10h00 Bâtiment Pierre Mendès France Gironde
gratuit (sur inscription)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. L’été 2027, se prépare dès cet automne ! Nous aborderons ces 3 thèmes :
– l’eau, une ressource préciseuse
– découverte de la chauve-souris
– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.
Date : Samedi 19 septembre de 10h à 12h
Lieu : 9 route de Saint Aubin, Batiment Pierre Mendès France, 33160 Saint-MÉDARD-EN-JALLES (la salle sera indiquée sur place)
Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«
CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11
Bâtiment Pierre Mendès France 9 route de Saint Aubin, Saint-médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]
Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier de rentrée, nous vous invitons à venir à Saint-MÉDARD-EN-JALLES Biodiversité Jardin
Association Ecosite du Bourgailh
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