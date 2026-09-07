Jardiner au naturel à Saint-MÉDARD-EN-JALLES, Bâtiment Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Jardiner au naturel à Saint-MÉDARD-EN-JALLES Samedi 19 septembre, 10h00 Bâtiment Pierre Mendès France Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. L’été 2027, se prépare dès cet automne ! Nous aborderons ces 3 thèmes :

– l’eau, une ressource préciseuse

– découverte de la chauve-souris

– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 19 septembre de 10h à 12h

Lieu : 9 route de Saint Aubin, Batiment Pierre Mendès France, 33160 Saint-MÉDARD-EN-JALLES (la salle sera indiquée sur place)

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Bâtiment Pierre Mendès France 9 route de Saint Aubin, Saint-médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier de rentrée, nous vous invitons à venir à Saint-MÉDARD-EN-JALLES Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh