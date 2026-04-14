Jardinez votre bib !, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon
Jardinez votre bib !, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon vendredi 17 avril 2026.
Jardinez votre bib ! Vendredi 17 avril, 15h00 Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Venez mettre les mains dans la terre et découvrir la famille des Succulentes (qui ne se mangent pas !). Vous en profiterez également pour vous familiariser avec les plantes intérieures, leurs noms, leurs caractéristiques et créerez des panneaux pour permettre à tous de les reconnaitre et de ne plus passer à côté en les ignorant.
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Parc de la Cantonne 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Montfavet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 50 35 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h Entrée par le parc de la Cantonne, avenue des Vertes rives • En voiture, parking rue Marius Saïn ou place de l’Eglise • ORIZO : ligne 4, 12, 13, arrêt Mairie de Montfavet et Allobus Montfavet (service de transport sur réservation)
Jardiner la ville Tout public Atelier jardinage
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