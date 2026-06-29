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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Jardins d’Acorus à Autoreille Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

mardi 7 juillet 2026 · Place du 8 Mai 1945 · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du 8 Mai 1945
Adresse
Centre social et culturel Georges Taiclet
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Jardins d’Acorus à Autoreille

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Offrez-vous une parenthèse de calme et de verdure dans un magnifique jardin paysager. Une journée idéale pour se ressourcer et profiter de la nature.
Départ 10h | Retour 18h (au CSC Taiclet).
Repas tiré du sac
Paiement à la réservation.
Réservation avant le 29 juin 2026.   .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 

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English : Jardins d’Acorus à Autoreille

L’événement Jardins d’Acorus à Autoreille Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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