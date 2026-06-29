Jardins d’Acorus à Autoreille Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Jardins d’Acorus à Autoreille

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Offrez-vous une parenthèse de calme et de verdure dans un magnifique jardin paysager. Une journée idéale pour se ressourcer et profiter de la nature.

Départ 10h | Retour 18h (au CSC Taiclet).

Repas tiré du sac

Paiement à la réservation.

Réservation avant le 29 juin 2026. .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Jardins d’Acorus à Autoreille

L’événement Jardins d’Acorus à Autoreille Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD