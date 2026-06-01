Jardins de livres : bibliothèque verte et coups de cœur des bibliothécaires, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Jardins de livres : bibliothèque verte et coups de cœur des bibliothécaires 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exceptionnellement, la bibliothèque Carré d’Art installe ses rayonnages au cœur des jardins. Confortablement installés dans des transats, au pied du temple de Diane, petits et grands pourront découvrir une sélection d’ouvrages pour la jeunesse et les adultes, soigneusement choisie par les bibliothécaires, ou partager un moment convivial autour de jeux de société.

Tout au long de l’après-midi, les bibliothécaires vous feront découvrir leurs coups de cœur et partageront des lectures inspirantes, poétiques ou surprenantes, en écho aux jardins et à l’imaginaire qu’ils suscitent.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Exceptionnellement, la bibliothèque Carré d’Art installe ses rayonnages au cœur des jardins. Confortablement installés dans des transats, au pied du temple de Diane, petits et grands pourront une la …

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