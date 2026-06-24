Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau Quai de Rouen / Ecluse n° 9 Roubaix mercredi 8 juillet 2026.

Jardin(s) de Sons #4 : Un été au canal avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau Quai de Rouen / Ecluse n° 9 Roubaix Mercredi 8 juillet, 14h00

Jardin(s) des sons vous invite à (re)découvrir les espaces de nature proche de chez vous, autour d’ateliers et d’une sieste musicale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T17:30:00.000+02:00

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Quai de Rouen / Ecluse n° 9 quai de Rouen roubaix Roubaix



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