Informations pratiques

Rouen

Jardins féériques

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 21:10:00

Date(s) :

2026-09-26

Durée 1h10, sans entracte

Une musique de paysages et de lumières, portée par les projections de Paul Rousteau ce concert donne à entendre une France impressionniste où le timbre devient couleur et le silence respiration.

Ce programme explore l’éveil d’une modernité musicale française à travers quatre compositeurs Ropartz, Satie, Schmitt et Ravel qui partagent un goût pour la nuance et l’évocation.

Avec les orchestrations de David Walter, les célèbres Gymnopédies et Gnossiennes de Satie prennent un relief inédit.

Schmitt esquisse des soirs embrumés encore marqués par Wagner, mais déjà tournés vers un Ravel tout proche. C’est ce dernier qui clôt le voyage avec Ma mère l’Oye, conte musical aux raffinements infinis. Une soirée portée par une création vidéo du photographe Paul Rousteau, en écho visuel à cette musique impressionniste.

Dans le cadre de la soirée de clôture du festival Normandie Impressionniste .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Jardins féériques

L’événement Jardins féériques Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité