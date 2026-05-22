Jardins illuminés visite nocturne Ainay-le-Vieil
Jardins illuminés visite nocturne Ainay-le-Vieil jeudi 2 juillet 2026.
Ainay-le-Vieil
Jardins illuminés visite nocturne
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-08-20 23:30:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Chaque jeudi* de juillet et août, les jardins du Château d’Ainay-le-Vieil s’illuminent pour une promenade nocturne exceptionnelle
Billetterie ouverte de 19 h 30 à 21 h 30 — fermeture des portes à 23 h 30.
Tarif 11 € 11 .
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88
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English :
Every Thursday* in July and August, the gardens of the Château d?Ainay-le-Vieil are illuminated for an exceptional evening stroll
L’événement Jardins illuminés visite nocturne Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-05-19 par BERRY
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