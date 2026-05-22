Ainay-le-Vieil

Jardins illuminés visite nocturne

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Chaque jeudi* de juillet et août, les jardins du Château d’Ainay-le-Vieil s’illuminent pour une promenade nocturne exceptionnelle

Billetterie ouverte de 19 h 30 à 21 h 30 — fermeture des portes à 23 h 30.

Tarif 11 € 11 .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday* in July and August, the gardens of the Château d?Ainay-le-Vieil are illuminated for an exceptional evening stroll

L’événement Jardins illuminés visite nocturne Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-05-19 par BERRY