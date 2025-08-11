Visite du château, Château d’Ainay-le-Vieil, Ainay-le-Vieil

Informations pratiques

Visite du château Dimanche 20 septembre, 10h00 Château d’Ainay-le-Vieil Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer. Pour aborder ce thème, le Château d’Ainay-le-Vieil fera un lien avec l’église « Saint Martin », l’église du village.

Château d’Ainay-le-Vieil 7 rue du Château, 18200 Ainay-le-Vieil, France Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248630288 https://chateau-ainaylevieil.com Le château d’Ainay-le-Vieil est une forteresse féodale du XIVe siècle. Construit vers 1330-1340, il se présente sous la forme d’une vaste enceinte octogonale. Au XVe siècle la famille de Culan devient propriétaire et vendra ensuite le bien au célèbre Jacques Cœur, Argentier du Roi Charles VII. Le Château sera vendu en 1467 à la famille de Chevenon de Bigny. La restauration générale des bâtiments fut entreprise entre 1855 et 1858 par Anatole de Chevenon de Bigny. Le portail d’entrée date de la seconde Renaissance. Les deux pavillons Renaissance tardive datent du début XVIIe siècle ainsi que les bâtiments du corps de ferme. Les jardins se distinguent en 3 périodes : au XVIe siècle les jardins d’eau Renaissance, le parc Paysager aménagé au XIXe siècle et la Roseraie inaugurée en 1987, créée par la Princesse Marie-Sol de La Tour d’Auvergne. Enfin les Chartreuses seraient de la première moitié du XIXe siècle, puis remaniées par la Princesse fin des années 80. A71 sortie St Amand Montrond, RD2144 direction Montluçon, D1 à Meslon

Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer. Pour aborder ce thème, le Château d’Ainay-le-Vieil fera un lien avec l’église « Saint Martin », l’église du village.

©châteaud’ainay-le-vieil