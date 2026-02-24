Fête des plantes dans la Haute Cour du Château Ainay-le-Vieil
Fête des plantes dans la Haute Cour du Château Ainay-le-Vieil samedi 3 octobre 2026.
Fête des plantes dans la Haute Cour du Château
Ainay-le-Vieil
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
2026-10-03
L’association Les Jardins de La Loubière organise sa 19e fête des plantes.
Le ticket d’entrée est à 2 € par personne et vous donne le droit de participer à la tombola des exposants. Des lots sont à gagner toutes les trente minutes et seront remis par les exposants.
Entre cinquante et soixante exposants seront présents 2 .
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88
Les Jardins de La Loubière association organizes its 19th plant festival.
