Fête des plantes dans la Haute Cour du Château

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

L’association Les Jardins de La Loubière organise sa 19e fête des plantes.

Le ticket d’entrée est à 2 € par personne et vous donne le droit de participer à la tombola des exposants. Des lots sont à gagner toutes les trente minutes et seront remis par les exposants.

Entre cinquante et soixante exposants seront présents 2 .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Jardins de La Loubière association organizes its 19th plant festival.

L’événement Fête des plantes dans la Haute Cour du Château Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-02-24 par BERRY