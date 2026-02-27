Journée internationale du Yoga au Château d’Ainay-le-Vieil

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : – – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Cours de yoga dans le parc avec l’Association Unis vers shanti .

Cette année, la 12e Journée internationale du yoga fait écho à une vérité essentielle le bien-être personnel et la santé de la planète sont indissociablement liés. Le yoga renforce le corps, calme l’esprit et favorise un sens accru de la conscience et de la responsabilité dans la vie quotidienne. Cette conscience permet de choisir des modes de vie plus sains et plus durables ; faisant écho aux valeurs des propriétaires du Château d’Ainay-le-Viel. .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88 boutique@chateau-ainaylevieil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yoga classes in the park with the Association Unis vers shanti .

L’événement Journée internationale du Yoga au Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-02-24 par BERRY