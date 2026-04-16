Conférence L’Académie française, une histoire immortelle Ainay-le-Vieil
Conférence L’Académie française, une histoire immortelle Ainay-le-Vieil dimanche 6 septembre 2026.
Ainay-le-Vieil
Conférence L’Académie française, une histoire immortelle
7 rue du Château Ainay-le-Vieil Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 16:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
À l’occasion de la sortie de son roman Un papillon sur la Coupole (titre provisoire) (éditions La Bouinotte, juin 2026), Ghislaine Antoine présente une conférence inédite autour de l’Académie française
La conférence abordera
l’histoire et le fonctionnement de l’Académie française une visite des lieux en diaporama le rôle trop souvent effacé des femmes en son sein.
À l’issue de la conférence, séance de dédicace en partenariat avec la Boutique du château
Cocktail gourmand au Restaurant La Volière à l’issue de la conférence Tarif 5 € Réservation au 06 25 21 23 59 5 .
7 rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88 boutique@chateau-ainaylevieil.fr
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English :
To coincide with the release of her novel Un papillon sur la Coupole (working title) (published by La Bouinotte, June 2026), Ghislaine Antoine presents an original lecture on the Académie française
L’événement Conférence L’Académie française, une histoire immortelle Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY
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