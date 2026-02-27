Noirlac au Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil
Noirlac au Château d’Ainay-le-Vieil
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher
La Rêveuse
L’Abbaye de Noirlac installe au Château d’Ainay-le-Vieil son ensemble en résidence, La Rêveuse , le temps d’un concert autour de la Renaissance anglaise. .
7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88 boutique@chateau-ainaylevieil.fr
English :
The Dreamer
