19ème édition du Salon des Curiosités

7 rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

19ème édition du Salon des Curiosités

Le château d’Ainay-le-Vieil regroupe une trentaine d’antiquaires dont les stands occupent la Salle des Archers, la Salle des Équipages, la Sellerie et la cour du château. Le temps d’un week-end, Le Carcassonne du Berry s’ouvre aux chineurs et amateurs de curiosités. .

7 rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

17th Salon des Curiosités

L’événement 19ème édition du Salon des Curiosités Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-01-22 par BERRY