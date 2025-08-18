19ème édition du Salon des Curiosités Ainay-le-Vieil
7 rue du Château Ainay-le-Vieil Cher
Le château d’Ainay-le-Vieil regroupe une trentaine d’antiquaires dont les stands occupent la Salle des Archers, la Salle des Équipages, la Sellerie et la cour du château. Le temps d’un week-end, Le Carcassonne du Berry s’ouvre aux chineurs et amateurs de curiosités. .
