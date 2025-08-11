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Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil

Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil jeudi 13 août 2026.

Adresse : Château d'Ainay-le-Vieil

Ville : 18200 Ainay-le-Vieil

Département : Cher

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil

Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-13

Quatre jours de concerts avec David Molard Soriano
Programme à consulter sur le site internet de l’évènement www.rencontres-ainaylevieil.fr   .

Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14  accueil@chateau-ainaylevieil.fr

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English :

Four days of concerts with David Molard Soriano

L’événement Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-02-24 par BERRY

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