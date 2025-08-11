Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil

Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-13

Quatre jours de concerts avec David Molard Soriano

Programme à consulter sur le site internet de l’évènement www.rencontres-ainaylevieil.fr .

Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr

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English :

Four days of concerts with David Molard Soriano

L’événement Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-02-24 par BERRY