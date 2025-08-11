Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil
Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil jeudi 13 août 2026.
Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil
Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Quatre jours de concerts avec David Molard Soriano
Programme à consulter sur le site internet de l’évènement www.rencontres-ainaylevieil.fr .
Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 36 14 accueil@chateau-ainaylevieil.fr
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English :
Four days of concerts with David Molard Soriano
L’événement Les Rencontres Musicales du Château d’Ainay-le-Vieil Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-02-24 par BERRY
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