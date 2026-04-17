Ainay-le-Vieil

Patrimoine en danger

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Château d’Ainay-le-Vieil fête le Patrimoine sur le thème national Patrimoine en danger .

Pour aborder ce thème, le Château d’Ainay-le-Vieil fera un lien avec l’Eglise Saint Martin , l’église du village. .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 02 88 boutique@chateau-ainaylevieil.fr

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English :

The Château d’Ainay-le-Vieil celebrates heritage on the national theme of Heritage in Danger .

L’événement Patrimoine en danger Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY