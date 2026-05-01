JARDINS OUVERTS OPEN GARDENS Niort-la-Fontaine Lassay-les-Châteaux

Lassay-les-Châteaux

JARDINS OUVERTS OPEN GARDENS

Niort-la-Fontaine Hameau les Barries Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Découvrez de superbes jardins privés à l’occasion des Jardins Ouverts , eouvre caricative à destination des enfants malades.

Aux Barries, les abeilles et bourdons sont au paradis…des fleurs et arbustes à perte de vue. Poussez les portes de 3 jardins privés. Les recettes sont reversées à l’oeuvre caricative Jardins ouverts opens gardens qui aide et soutient les enfants et jeunes adultes atteints de graves maladies ou handicaps.

Vente de plantes sur place, salon de thé. Prix unique comprenant la visite de 3 jardins. .

Niort-la-Fontaine Hameau les Barries Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 74 33

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English :

Discover superb private gardens during Jardins Ouverts , a charity event for sick children.

L’événement JARDINS OUVERTS OPEN GARDENS Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay