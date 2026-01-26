Jargeau Plage Jargeau

Jargeau Plage

A Jargeau Plage, la Loire a comme un air de Méditerranée, la baignade en moins mais les animations en plus ! Profitez d’une plage aménagée pour toute la famille avec ses structures gonflables et ses animations ludiques et sportives. Piochez parmi une programmation de spectacles divers et de qualité

Bords de Loire Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 70 39 communication@jargeau.fr

English : Jargeau Beach

At Jargeau Beach (Jargeau Plage), the Loire could easily be mistaken with the Mediterranean Sea, without bathing but with a lot more fun! Enjoy a beach for the whole family, inflatable structures and fun and sports activities. Pick from a variety of quality shows and listen to the talents of the mus

