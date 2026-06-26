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Jasmine Not Jafar Sangris Atomes Rrose Sélavy Supergala Du 7880 Tours

Jasmine Not Jafar Sangris Atomes Rrose Sélavy Supergala Du 7880 Tours

Jasmine Not Jafar Sangris Atomes Rrose Sélavy Supergala Du 7880 Tours vendredi 11 décembre 2026.

Adresse
146 rue Edouard Vaillant
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Tours

Jasmine Not Jafar Sangris Atomes Rrose Sélavy Supergala Du 7880

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 23:30:00

Date(s) :
2026-12-11

Once again, le collectif 7880 débarque au Bateau ivre !
Pas pour une jam cette fois, mais bien pour taper du pied.
Quatre ans après sa première édition, le Super Gala revient avec une programmation cuvée maison. A l’affiche (de zinzin)
Atomes
– techno minimale & deep, danse contemporaine
Sangris
– rap, techno, rock
Jasmine Not Jafar
(release party)
– techno live
Rrose Sélavy
– techno, percussive, rave, hypnotique   .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

Once again, the 7880 collective is coming to Le Bateau Ivre!
Not for a jam session this time, but to get everyone dancing.

L’événement Jasmine Not Jafar Sangris Atomes Rrose Sélavy Supergala Du 7880 Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37

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