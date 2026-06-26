Tours

Jasmine Not Jafar Sangris Atomes Rrose Sélavy Supergala Du 7880

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 23:30:00

Date(s) :

2026-12-11

Once again, le collectif 7880 débarque au Bateau ivre !

Pas pour une jam cette fois, mais bien pour taper du pied.

Quatre ans après sa première édition, le Super Gala revient avec une programmation cuvée maison. A l’affiche (de zinzin)

Atomes

– techno minimale & deep, danse contemporaine

Sangris

– rap, techno, rock

Jasmine Not Jafar

(release party)

– techno live

Rrose Sélavy

– techno, percussive, rave, hypnotique .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Once again, the 7880 collective is coming to Le Bateau Ivre!

Not for a jam session this time, but to get everyone dancing.

L’événement Jasmine Not Jafar Sangris Atomes Rrose Sélavy Supergala Du 7880 Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37