Jason Mist, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

Jason Mist Mardi 3 novembre, 20h00 L’INCONNUE Gironde

prévente : 5€ (hors frais de location)

sur place : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

JASON MIST

Avec sa guitare slide et sa voix envoûtante, Jason Mist tisse des passerelles entre folk, blues, reggae et influences du monde. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il propose une musique chaleureuse et voyageuse, où les traditions se réinventent au gré de compositions sensibles et lumineuses.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/jason-mist/ »}]

Folk / World – Avec les p’tites scènes de l’iddac