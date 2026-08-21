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Jason Mist, L’INCONNUE, Talence

mardi 3 novembre 2026 · L'INCONNUE · Talence

Jason Mist, L’INCONNUE, Talence

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Lieu
L'INCONNUE
Adresse
181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
prévente : 5€ (hors frais de location) sur place : 8€

Jason Mist Mardi 3 novembre, 20h00 L’INCONNUE Gironde

prévente : 5€ (hors frais de location)
sur place : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

JASON MIST

Avec sa guitare slide et sa voix envoûtante, Jason Mist tisse des passerelles entre folk, blues, reggae et influences du monde. Originaire de Nouvelle-Calédonie, il propose une musique chaleureuse et voyageuse, où les traditions se réinventent au gré de compositions sensibles et lumineuses.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/jason-mist/ »}]
Folk / World – Avec les p’tites scènes de l’iddac

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