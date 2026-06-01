JASS Session / Jam Jazz, JASS CLUB, Paris

JASS Session / Jam Jazz Vendredi 3 juillet, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T22:30:00+02:00 – 2026-07-04T01:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T22:30:00+02:00 – 2026-07-04T01:30:00+02:00

*22h30* **JASS Session**, le rendez-vous Jam Jazz des vendredis soirs ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place* PRÉVENTES LIMITÉES **& VENTE SUR PLACE** Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/527-JASS-Session-Jam-Jazz?session=527 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

22h30JASS Session, le rendez-vous Jam Jazz des vendredis soirs !Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes … Jam session Jazz