JASS Session / Jam Jazz, JASS CLUB, Paris
JASS Session / Jam Jazz, JASS CLUB, Paris vendredi 17 juillet 2026.
JASS Session / Jam Jazz Vendredi 17 juillet, 22h30 JASS CLUB Paris
Tarif unique : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T22:30:00+02:00 – 2026-07-18T01:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T22:30:00+02:00 – 2026-07-18T01:30:00+02:00
*22h30* **JASS Session**, le rendez-vous Jam Jazz des vendredis soirs ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place* PRÉVENTES LIMITÉES **& VENTE SUR PLACE** Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/543-JASS-Session-Jam-Jazz?session=543 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
22h30JASS Session, le rendez-vous Jam Jazz des vendredis soirs !Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes … Jam session Jazz
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sunday Tribute – Supertramp SUPERSONIC Paris 1 juin 2026
- Village des Assos par La Friche Voie Engagée – Jardin21 Jardin21 Paris 1 juin 2026
- Emma Rawicz & Freddie Jensen en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 1 juin 2026
- Festival solo théâtre étudiant Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes Paris 1 juin 2026
- GOOSE – Elysee Montmartre Paris 1 juin 2026