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Jatra Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Jatra Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Jatra Théâtre Jean Lurçat Aubusson samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Théâtre Jean Lurçat
Adresse
16 Avenue des Lissiers
Ville
23200 Aubusson
Département
Creuse
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Aubusson

Jatra

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11 19:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Pierre-François Dufour, Rémi Fanchin, Bojan Z
+ invités surprises
Certains artistes ne rentrent dans aucune case Pierre-François Titi Dufour en a fait sa signature. Prodige dès l’enfance, virtuose du violoncelle et de la batterie, il est de ceux que les plus grands s’arrachent et que personne n’arrive à enfermer dans un style. Pour cette résidence, il réunit autour de lui deux complices à sa hauteur Bojan Z, pianiste franco-serbe dont le jazz brûlant porte en lui tous les souvenirs du monde, et Rémi Fanchin, claviériste caméléon capable de passer en une fraction de seconde de la délicatesse à l’électrique. Ensemble, ils explorent, cassent, reconstruisent avec des invités surprises pour la rencontre avec le public.   .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine   resa@snaubusson.com

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English : Jatra

L’événement Jatra Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin

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