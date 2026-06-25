Jatra Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Aubusson

Jatra

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11 19:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Pierre-François Dufour, Rémi Fanchin, Bojan Z

+ invités surprises

Certains artistes ne rentrent dans aucune case Pierre-François Titi Dufour en a fait sa signature. Prodige dès l’enfance, virtuose du violoncelle et de la batterie, il est de ceux que les plus grands s’arrachent et que personne n’arrive à enfermer dans un style. Pour cette résidence, il réunit autour de lui deux complices à sa hauteur Bojan Z, pianiste franco-serbe dont le jazz brûlant porte en lui tous les souvenirs du monde, et Rémi Fanchin, claviériste caméléon capable de passer en une fraction de seconde de la délicatesse à l’électrique. Ensemble, ils explorent, cassent, reconstruisent avec des invités surprises pour la rencontre avec le public. .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine resa@snaubusson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jatra

L’événement Jatra Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin