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AGENDA · Toulouse

J’ATTENDS PEU, J’ASPIRE À BEAUCOUP THÉÂTRE SORANO Toulouse

mardi 19 janvier 2027 · THÉÂTRE SORANO · Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 19 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
THÉÂTRE SORANO
Adresse
35 Allées Jules Guesde
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
14 14 25 14 Tarif de base plein tarif

Toulouse

J’ATTENDS PEU, J’ASPIRE À BEAUCOUP

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 25 EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-19

Après avoir parlé du présent dans Je m’en vais mais l’État demeure, du passé avec L’Abolition des privilèges, Hugues Duchêne nous projette dans l’avenir avec ce nouveau spectacle.
Dans J’attends peu, j’aspire à beaucoup, nous suivons le parcours d’Arthur Cagniot-Duchêne, de ses 10 ans à ses 60 ans, à travers les changements politiques de la France de 2027 à 2077. Hugues nous propose un récit de politique-science-fiction entre crises à répétition, retour de la royauté, droit opposable à la sexualité et changement climatique. On y retrouve l’esprit Royal Velours une écriture acérée et un théâtre qui se fait devant nos yeux avec au centre le jeu. Jouissif et libérateur ! 14  .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

After exploring the present in *Je m’en vais mais l’état demeure* and the past in *L’Abolition des privilèges*, Hugues Duchêne takes us into the future with this new show.

L’événement J’ATTENDS PEU, J’ASPIRE À BEAUCOUP Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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