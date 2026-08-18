Informations pratiques

Villeneuve

J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd

4 rue Pavée Villeneuve Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de Lætitia Carton (Epicentre films 2016).

Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était Sourd. Il m’avait initiée à la langue des signes. Je lui donne aujourd’hui des nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour défendre sa culture et son identité. . En mémoire de son ami Vincent, qui s’est donné la mort, la réalisatrice Laetitia Carton dresse un panorama de ce qu’elle appelle le Pays des sourds. Pour cela, elle fait le portrait de personnes sourdes, à l’image de ces cinq marcheurs du silence qui tentent de rejoindre Milan pour faire parler d’eux…

Projection suivie d’un temps d’échange avec des personnes atteintes du surdité.

Tout public

Projection proposée en version sous-titrée pour les sourds et malentendants français– dysvisuels français.

Durée : 1h52 .

4 rue Pavée Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

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English :

%AB I Will Walk Toward You with the Eyes of a Deaf Man %BB by L%E6titia Carton (Epicentre Films 2016).

L’événement J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd Villeneuve a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)