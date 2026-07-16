JAY BRIXXX (KOMPA) // CONCERT PLEIN AIR GRATUIT, Parc de Tremblay en France, Tremblay-en-France

Informations pratiques

JAY BRIXXX (KOMPA) // CONCERT PLEIN AIR GRATUIT Samedi 25 juillet, 20h00 Parc de Tremblay en France Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T00:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T00:30:00+02:00

Concert exceptionnel de l’artiste haïtien JAY BRIXX sur la scène de L’Estivale de la ville de Tremblay en France au parc de l’Hôtel de ville.

19h00: (Before) Cours de danse Kompa

20h00: Concert Jay Brixxx

22h30: DJ set

Jay Brixxx est un artiste, producteur et auteur-compositeur haïtien qui fusionne avec talent les influences du kompa, du dancehall et des musiques urbaines modernes. Créateur du mouvement « Kompa Trap », il se distingue par une approche innovante qui relie tradition caribéenne et sonorités contemporaines, faisant de lui une figure émergente de la scène musicale internationale.

Parc de Tremblay en France Parc de Tremblay en France 93290 Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « gestion.scenecaussimon@gmail.com »}]

SAMEDI 25 JUILLET A 20h // PARC DE L’HOTEL DE VILLE A TREMBLAY EN FRANCE // Before: cours de danse kompa // After: DJ set