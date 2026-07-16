TIWIZA (ROCK & CHAABI) // CONCERT PLEIN AIR GRATUIT, Parc de Tremblay en France, Tremblay-en-France

Informations pratiques

TIWIZA (ROCK & CHAABI) // CONCERT PLEIN AIR GRATUIT Samedi 18 juillet, 20h00 Parc de Tremblay en France Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T20:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T20:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

TIWIZA le mélange réussi de musiques berbère & chaâbi, de rythmes révoltés et d’esprit rock’n’roll passe par l’Estivale de Tremblay-en-France !

Le 18 juillet prochain, Tiwiza sera de passage au parc de l’Hôtel de Ville pour un concert gratuit en extérieur à 20h, dans le cadre d’Estivale de Tremblay.

Première partie: DENDANA

Le concert sera suivi de la diffusion d’un match de la Coupe du monde sur grand écran !

TIWIZA

Emmené par son charismatique chanteur Sofiane Belaïd, le groupe TIWIZA crée son propre son, mêlant le rock indé vintage des années 70, des mélodies nord-africaines et des influences allant de Gnawa Diffusion, à Lounès Matoub ou l’Orchestre National de Barbès.

Une fusion assumée entre des sonorités nord africaines et du rock bouillonnant et révolté. Des références claires, autant dans leurs textes engagés que dans leur musique. Tiwiza nous fait voyager de Lounès Matoub à l’ONB en passant par Gnawa Diffusion.

Parc de Tremblay en France Parc de Tremblay en France 93290 Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « gestion.scenecaussimon@gmail.com »}]

18 JUILLET 2026 à 20H00 // PARC DE L’HOTEL DE VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE // CONCERT GRATUIT PLEIN AIR // TIWIZA

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