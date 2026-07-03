Jazz à la Villette La Grande Halle de la Villette Paris

vendredi 28 août 2026 · La Grande Halle de la Villette · Paris

Informations pratiques

Le festival Jazz à la Villette revient du 28 août au 6 septembre 2026, avec une programmation où se côtoient Great Black Music, jazz, hip-hop, soul et funk.

Une édition intergénérationnelle ouverte à l’inédit, aux surprises, les pieds bien ancrés dans l’histoire du jazz et la tête tout entière dans son présent ô combien excitant.

Du vendredi 28 août 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)

Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)

Vélib -> Metz – Marne (150.85m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://jazzalavillette.com/fr/programme



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