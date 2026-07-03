Jazz à la Villette La Grande Halle de la Villette Paris
vendredi 28 août 2026 · La Grande Halle de la Villette · Paris
Informations pratiques
Le festival Jazz à la Villette revient du 28 août au 6 septembre 2026, avec une programmation où se côtoient Great Black Music, jazz, hip-hop, soul et funk.
Une édition intergénérationnelle ouverte à l’inédit, aux surprises, les pieds bien ancrés dans l’histoire du jazz et la tête tout entière dans son présent ô combien excitant.
Du vendredi 28 août 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)
Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)
Vélib -> Metz – Marne (150.85m)
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