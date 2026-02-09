JAZZ AU CAVEAU CONCERT DE NOËL Caunes-Minervois
JAZZ AU CAVEAU CONCERT DE NOËL
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-12-20 18:00:00
2026-12-20
Concert de Noël avec Turbo Niglo, Electro Manouche.
Mika Davis, guitare
Sam Chabi, guitare
Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36
English :
Christmas concert with Turbo Niglo, Electro Manouche.
Mika Davis, guitar
Sam Chabi, guitar
