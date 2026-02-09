JAZZ AU CAVEAU CONCERT DE NOËL Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU CONCERT DE NOËL

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-12-20 18:00:00

fin : 2026-12-20

2026-12-20

Concert de Noël avec Turbo Niglo, Electro Manouche.

Mika Davis, guitare

Sam Chabi, guitare

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36

English :

Christmas concert with Turbo Niglo, Electro Manouche.

Mika Davis, guitar

Sam Chabi, guitar

