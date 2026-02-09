JAZZ AU CAVEAU JAZZ’N’B 4TET Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU JAZZ’N’B 4TET

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10

2026-10-10

Soirée concert avec Jazz’N’B 4tet , Hard bop, Blues, jazz actuel.

Pierre Bresson, sax alto/David Biron,

guitare/Michel Fanlou, contrebasse/ Nicolas Mendousse, batterie

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36

Evening concert with Jazz’N’B 4tet , Hard bop, Blues, contemporary jazz.

Pierre Bresson, alto sax/David Biron,

guitar/Michel Fanlou, double bass/ Nicolas Mendousse, drums

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Abbey of Caunes-Minervois.

