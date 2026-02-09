JAZZ AU CAVEAU ZANGBETO 5TET Caunes-Minervois

JAZZ AU CAVEAU ZANGBETO 5TET

Soirée concert avec Zangbeto 5tet , Jazz Togolais.

Joachim Amouzou, piano/Honoré Dafo,

basse/ Henoc Fafadji, batterie/Romain

Baret, guitare/Félicien Bouchot, trompette

Jazz au Caveau est une association qui a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial et d’une grande qualité acoustique le caveau de l’abbaye de Caunes-Minervois.

Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 01 36

English :

Evening concert with Zangbeto 5tet , Togolese jazz.

Joachim Amouzou, piano/Honoré Dafo,

bass/ Henoc Fafadji, drums/Romain

Baret, guitar/Félicien Bouchot, trumpet

Jazz au Caveau is an association whose ambition is to share excellent music with a wide rural audience in the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting of great acoustic quality: the cellar of the Abbey of Caunes-Minervois.

