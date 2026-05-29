Jazz au festival de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris

Par les ateliers jazz et big band du Conservatoire Charles Munch.

Du jazz au festival de la Salpêtrière, à ne pas manquer !

Le jeudi 18 juin 2026

de 12h00 à 14h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T14:00:00+02:00

Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis

Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)

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