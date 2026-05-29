Jazz au festival de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris
Jazz au festival de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris jeudi 18 juin 2026.
Par les ateliers jazz et big band du Conservatoire Charles Munch.
Du jazz au festival de la Salpêtrière, à ne pas manquer !
Le jeudi 18 juin 2026
de 12h00 à 14h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T14:00:00+02:00
Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis
Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)
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