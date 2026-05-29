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Jazz au festival de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris

Jazz au festival de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris

Jazz au festival de la Salpêtrière Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière

Adresse : 83 boulevard de l’Hôpital

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles. </p>

Par les ateliers jazz et big band du Conservatoire Charles Munch.

Du jazz au festival de la Salpêtrière, à ne pas manquer !
Le jeudi 18 juin 2026
de 12h00 à 14h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T12:00:00+02:00_2026-06-18T14:00:00+02:00

Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital  75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis
Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467


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