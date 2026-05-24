JAZZ AUX OSTALS FABULOUS BARNUM TRIO Béziers

Béziers

JAZZ AUX OSTALS FABULOUS BARNUM TRIO

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Fabulous Barnum Trio s’installe aux Ostals pour un concert mêlant improvisation, jazz, musiques du monde et poésie sonore.

La saison Jazz aux Ostals vous propose plusieurs rendez-vous toute l’année.

Le Fabulous Barnum Trio s’installe aux Ostals pour une première représentation en 2026.

Distribution

– Jean-Marie Frédéric, guitare

– Eric Bretheau, batterie

– Frédéric Tari, violon

Histoire du groupe:

Entre ces trois compositeurs et musiciens chevronnés longtemps partis aux quatre coins du monde, il y a d’abord une longue et profonde amitié, une confiance et une complicité rares. Une curiosité permanente, une énergie vitale et un bonheur enfantin de jouer ensemble.

Unique au monde par son approche instrumentale, le Fabulous Barnum Trio nait de cette alchimie.

Chacun de leurs concerts est une aventure inédite. Mélodie, matière sonore et improvisation y dialoguent constamment, transformant la musique en une matière vivante indomptable où tout peut émerger à chaque instant.

Comme au cinéma, Jean-Marie Frédéric, Éric Bretheau et Frédéric Tari ouvrent en grand l’écran de l’imaginaire.

Avec eux, on sillonne des contrées lointaines, tantôt irradiées de lumière, traversées par les vents, ou balayées par la pluie. Des univers poétiques emplis d’un souffle épique et tendre où le sacré le dispute au burlesque et la puissance à la délicatesse.

Aux compositions des trois artistes s’ajoutent les rythmes et les grandes mélodies du Jazz, de la chanson française, de la Pop et des musiques du monde.

Pour eux, un seul désir jouer ! .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com

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English :

Fabulous Barnum Trio settles in at Les Ostals for a concert combining improvisation, jazz, world music and sound poetry.

L’événement JAZZ AUX OSTALS FABULOUS BARNUM TRIO Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34