Béziers

JAZZ AUX OSTALS TRIO GIANO

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Musique et poésie avec le tromboniste Beppe Caruso, du batteur Éric Bretheau et du contrebassiste René Pignatelli.

La saison Jazz aux Ostals vous propose plusieurs rendez-vous toute l’année.

Musique et poésie avec le tromboniste Beppe Caruso, du batteur Éric Bretheau et du contrebassiste René Pignatelli. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

Music and poetry with trombonist Beppe Caruso, drummer Éric Bretheau and double bassist René Pignatelli.

L’événement JAZZ AUX OSTALS TRIO GIANO Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34