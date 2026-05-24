JAZZ AUX OSTALS TRIO GIANO Béziers
JAZZ AUX OSTALS TRIO GIANO Béziers dimanche 12 juillet 2026.
Béziers
JAZZ AUX OSTALS TRIO GIANO
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Musique et poésie avec le tromboniste Beppe Caruso, du batteur Éric Bretheau et du contrebassiste René Pignatelli.
La saison Jazz aux Ostals vous propose plusieurs rendez-vous toute l’année.
Musique et poésie avec le tromboniste Beppe Caruso, du batteur Éric Bretheau et du contrebassiste René Pignatelli. .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English :
Music and poetry with trombonist Beppe Caruso, drummer Éric Bretheau and double bassist René Pignatelli.
L’événement JAZZ AUX OSTALS TRIO GIANO Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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