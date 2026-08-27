Jazz Band 008.2 Centre Culturel Les Tourelles Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Jazz Band 008.2

Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Commencez la nouvelle année en musique avec Jazz Band 008.2 !Porté.e par l’énergie des musiciens, laissez-vous séduire par un répertoire mêlant grands classiques et mélodies incontournables du jazz. Des voix en mouvement, un spectacle qui pulse, porté par le swing, le groove et l’énergie scénique. Et un quintet professionnel amoureux du jazz. Que vous soyez passionné.e de jazz ou simplement en quête d’une belle sortie pour débuter l’année, ce concert vous promet un moment chaleureux et festif à partager en famille ou entre amis. Une après-midi musicale pleine de bonne humeur vous attend ! Durée 1h30 Dès 8 ans

.

Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Start the new year with a musical bang with Jazz Band 008.2! Carried along by the musicians’ energy, let yourself be swept away by a repertoire that blends jazz classics and must-hear melodies. Dynamic vocals, a pulsating show driven by swing, groove, and stage energy. And a professional quintet that loves jazz. Whether you’re a jazz enthusiast or simply looking for a great outing to kick off the year, this concert promises a warm and festive experience to share with family or friends. A musical afternoon full of good cheer awaits you! Duration: 1 hour 30 minutes. Ages 8 and up

L’événement Jazz Band 008.2 Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme