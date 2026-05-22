Parthenay

Jazz bat la campagne Ema Yazurlo & Quilombo Sonoro

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Jazz bat la campagne Concert Ema Yazurlo & Quilombo Sonoro

Ema Yazurlo fait partie des pionniers de la Nu-Cumbia, un mélange de traditions musicales sud-américaines et d’électro. Son groupe Quilombo Sonoro apporte son propre folklore en tissant de nouveaux rythmes et en intégrant des sons originaux (charango, cuatro… aux airs du dancehall et de l’électro-swing.

Instruments latino-américains tels que le ronroco, les timbales, les sons électroniques et ancestraux, ils s’entremêlent formant un creuset de musiques solaires et festives qui vous font danser au rythme de la cumbia-électro-swing, des chansons actuelles inspirées de la tradition mais avec un esprit d’espoir.Ils ont travaillé avec des producteurs tels que G. Santaolalla, A. Kerpel et ont remporté plusieurs prix importants en Amérique centrale et du Sud tels que La Resistencia au Mexique. .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com

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English :

L’événement Jazz bat la campagne Ema Yazurlo & Quilombo Sonoro Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine