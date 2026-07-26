Jazz-Brunch : Adrien Chicot La Bellevilloise Paris
dimanche 26 juillet 2026 · La Bellevilloise · Paris
Informations pratiques
Adrien Chicot vous propose un voyage au cœur du répertoire des grands standards de jazz. Entre swing, ballades et rythmes latins, le trio revisite les œuvres de Duke Ellington, Thelonious Monk, Miles Davis, Wayne Shorter ou encore Herbie Hancock, en y apportant une touche personnelle nourrie d’improvisation et de complicité. Une musique vivante, élégante et chaleureuse, idéale pour accompagner le brunch dans une ambiance conviviale.
Réservation conseillée, deux services : 11h30 & 14h.
Adrien Chicot en concert à la Bellevilloise le 26 juillet !
Le dimanche 26 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
payant Tarif : 32 EUR
Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T14:30:00+02:00
fin : 2026-07-26T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T11:30:00+02:00_2026-07-26T13:30:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Afficher la carte du lieu La Bellevilloise et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Fest-Noz Square du Cardinal-Wyszynski PARIS 26 juillet 2026
- Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 26 juillet 2026
- Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris 27 juillet 2026
- Pamina Beroff & Simon Chivallon, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club PARIS 27 juillet 2026
- Stage de perspective en extérieur 27 juillet 2026