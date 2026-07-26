Jazz-Brunch : Adrien Chicot La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Adrien Chicot vous propose un voyage au cœur du répertoire des grands standards de jazz. Entre swing, ballades et rythmes latins, le trio revisite les œuvres de Duke Ellington, Thelonious Monk, Miles Davis, Wayne Shorter ou encore Herbie Hancock, en y apportant une touche personnelle nourrie d’improvisation et de complicité. Une musique vivante, élégante et chaleureuse, idéale pour accompagner le brunch dans une ambiance conviviale.

Réservation conseillée, deux services : 11h30 & 14h.

Adrien Chicot en concert à la Bellevilloise le 26 juillet !

Le dimanche 26 juillet 2026

de 11h30 à 13h30

payant Tarif : 32 EUR

Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T14:30:00+02:00

fin : 2026-07-26T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T11:30:00+02:00_2026-07-26T13:30:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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