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Jazz-Brunch : Adrien Chicot La Bellevilloise Paris

dimanche 26 juillet 2026 · La Bellevilloise · Paris

Jazz-Brunch : Adrien Chicot La Bellevilloise Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
La Bellevilloise
Adresse
19-21 rue Boyer
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif : 32 EUR Tarif (-11 ans) : 13 EUR

Adrien Chicot vous propose un voyage au cœur du répertoire des grands standards de jazz. Entre swing, ballades et rythmes latins, le trio revisite les œuvres de Duke Ellington, Thelonious Monk, Miles Davis, Wayne Shorter ou encore Herbie Hancock, en y apportant une touche personnelle nourrie d’improvisation et de complicité. Une musique vivante, élégante et chaleureuse, idéale pour accompagner le brunch dans une ambiance conviviale.

Réservation conseillée, deux services : 11h30 & 14h.

Adrien Chicot en concert à la Bellevilloise le 26 juillet !
Le dimanche 26 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
payant Tarif : 32 EUR
Tarif (-11 ans) : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T14:30:00+02:00
fin : 2026-07-26T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T11:30:00+02:00_2026-07-26T13:30:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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