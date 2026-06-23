Jazz-Brunch : Helena Recalde La Bellevilloise Paris
Jazz-Brunch : Helena Recalde La Bellevilloise Paris dimanche 5 juillet 2026.
Bercée par les rythmes de la côte du Pacifique et les mélodies andines, elle nous joue une musique chargée d’émotion, de son vécu et des histoires de son pays d’origine.
Elle s’entoure de musiciens éclectiques et talentueux pour colorer ses compositions de jazz et d’improvisation.
Bassiste, guitariste, chanteuse, auteure et compositrice équatorienne, son talent l’amènent régulièrement à partager la scène avec des grandes figures du jazz et de la world music.
En Trio, Helena nous fait vibrer avec ses acolytes talentueux et inspirés.
Son disque «KARISHINA» nous offre une musique métissée; du jazz aux rythmes afro-latins pour nous emporter dans un voyage au sommet des Andes.
Deux services : 11h30 & 14h, réservation conseillée
Helena Recalde en concert à la Bellevilloise le 5 juillet !
Le dimanche 05 juillet 2026
de 11h30 à 13h30
payant Tarif (-11 ans) : 13 EUR
Tarif : 32 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T14:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T11:30:00+02:00_2026-07-05T13:30:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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