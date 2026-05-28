Jazz-Brunch : Rob Armus La Bellevilloise Paris
Jazz-Brunch : Rob Armus La Bellevilloise Paris dimanche 21 juin 2026.
Véritable Globe-trotter musical, Rob Armus est un chanteur et multi-instrumentiste (saxophone, piano, guitare) qui est né en Angleterre, a grandi au Canada et vécu à Paris, Amsterdam et New York City. Après avoir silloné le monde à temps plein et joué dans les rues et les places de nombreuses villes, il vit maintenant à La Nouvelle-Orléans, ville Ô combien musicale, et est de passage pour quelques temps à Paris. Il se produira en trio accompagné par Daniel Mizrahi à la guitare et Ben Body à la contrebasse.
Deux services : 11h30 & 14h. Réservation fortement conseillée
Rob Armus en concert à la Bellevilloise le 21 juin !
Le dimanche 21 juin 2026
de 11h30 à 13h30
payant
De 13 à 32 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T14:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T11:30:00+02:00_2026-06-21T13:30:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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