Jazz-Brunch : Rob Armus La Bellevilloise Paris

Véritable Globe-trotter musical, Rob Armus est un chanteur et multi-instrumentiste (saxophone, piano, guitare) qui est né en Angleterre, a grandi au Canada et vécu à Paris, Amsterdam et New York City. Après avoir silloné le monde à temps plein et joué dans les rues et les places de nombreuses villes, il vit maintenant à La Nouvelle-Orléans, ville Ô combien musicale, et est de passage pour quelques temps à Paris. Il se produira en trio accompagné par Daniel Mizrahi à la guitare et Ben Body à la contrebasse.

Deux services : 11h30 & 14h. Réservation fortement conseillée.

Rob Armus en concert à la Bellevilloise le 21 juin !

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 16h00

payant

De 13 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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