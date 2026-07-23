AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Jazz Magic – Compagnie Blizzard Concept Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
vendredi 29 janvier 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Antoine, avec ses cartes, rebondit au gré des interactions avec les spectateur·ices, tandis que Marek, pianiste fantasque, colore chaque émotion en musique. Une conversation sur l’art d’improviser, guidée par les émotions et la magie, navigant de surprises en surprises…
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