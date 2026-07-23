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Jazz Magic – Compagnie Blizzard Concept Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

vendredi 29 janvier 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Jazz Magic – Compagnie Blizzard Concept Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
vendredi 29 janvier 2027
Fin
vendredi 29 janvier 2027
Heure de début
21:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 15 à 5€

Antoine, avec ses cartes, rebondit au gré des interactions avec les spectateur·ices, tandis que Marek, pianiste fantasque, colore chaque émotion en musique. Une conversation sur l’art d’improviser, guidée par les émotions et la magie, navigant de surprises en surprises…

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