Jazz sur les Places Lyon Festival, Jazz sur les Places Lyon Festival, Lyon

vendredi 18 septembre 2026 · Jazz sur les Places Lyon Festival · Lyon

Informations pratiques

Jazz sur les Places Lyon Festival 18 et 19 septembre Jazz sur les Places Lyon Festival Métropole de Lyon

500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Concerts de jazz festif en plein air

Jazz sur les Places Lyon Festival Place Benoît Crépu 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Concerts de jazz festif en plein air

©Emmanuel Mey