AGENDA · Lyon
Jazz sur les Places Lyon Festival, Jazz sur les Places Lyon Festival, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Jazz sur les Places Lyon Festival · Lyon
Informations pratiques
Jazz sur les Places Lyon Festival 18 et 19 septembre Jazz sur les Places Lyon Festival Métropole de Lyon
500
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Concerts de jazz festif en plein air
Jazz sur les Places Lyon Festival Place Benoît Crépu 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Concerts de jazz festif en plein air
©Emmanuel Mey
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