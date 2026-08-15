#JazzDeDemain Lauriane Ludosky – Jazz Explorations Le Baiser Salé Paris
jeudi 12 novembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
« Certaines m’accompagnent depuis longtemps. D’autres apparaissent au détour d’une écoute, d’une rencontre, d’une partition oubliée ou d’un enregistrement découvert par hasard. Elles portent en elles des histoires, des émotions, des paysages et parfois même des questions qui continuent de résonner longtemps après la dernière note. J’aime les chansons qui laissent de la place au risque. Celles qui permettent aux musiciens de se rencontrer dans l’instant, de s’écouter, de se répondre et d’inventer ensemble un chemin qui n’existait pas quelques minutes auparavant. »
Entre standards revisités, trésors méconnus et improvisations, Jazz Explorations est une invitation à l’écoute, à la découverte et à la surprise. Au fil de cette résidence, les standards que l’on croit connaître prennent parfois des directions inattendues. Des chansons oubliées retrouvent une voix. Les arrangements évoluent, les improvisations ouvrent de nouvelles perspectives et chaque concert devient une aventure singulière, façonnée par l’instant présent. Parce qu’une chanson n’est jamais tout à fait la même lorsqu’on la chante à nouveau. Et c’est peut-être là que réside toute la magie du jazz.
Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences bimestrielles permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !
Lauriane collectionne les chansons comme d’autres collectionnent les carnets de voyage.
Le jeudi 12 novembre 2026
de 21h00 à 23h00
Le jeudi 14 janvier 2027
de 21h00 à 23h00
Le mercredi 14 avril 2027
de 21h00 à 23h00
Le jeudi 15 juillet 2027
de 21h00 à 23h00
payant
De 13 à 25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-12T22:00:00+01:00
fin : 2027-07-16T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-11-12T21:00:00+02:00_2026-11-12T23:00:00+02:00;2027-01-14T21:00:00+02:00_2027-01-14T23:00:00+02:00;2027-04-14T21:00:00+02:00_2027-04-14T23:00:00+02:00;2027-07-15T21:00:00+02:00_2027-07-15T23:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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