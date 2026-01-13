Jazzy Bazz Roubaix

Jazzy Bazz

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Le concert de Jazzy Bazz initialement prévu le 25/10/2025 à La Condition Publique de Roubaix est reporté au 02/10/2026, même salle, même heure.

Un concert organisé par **À Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

À l’aube de l’écoute d’un nouvel album de **Jazzy Bazz**, il faut prendre en considération le poids d’une discographie exemplaire, fruit d’une trajectoire artistique intransigeante et d’une exigence rare. Depuis son 19e arrondissement natal, il a dédié sa vie aux rimes, forgeant son style au sein de La Cool Connexion et du collectif culte L’Entourage. Avec une discographie impeccable, Jazzy Bazz s’est imposé comme un artiste d’une rigueur absolue, refusant toute concession. Son approche est celle d’un artisan du rap, animé par une quête perpétuelle d’amélioration et une volonté de hisser sa musique à un niveau toujours plus élevé. Cette mentalité d’athlète le pousse à remettre en question chacune de ses créations pour en extraire l’essence la plus pure. Nirvana marque une évolution, une réflexion sur le temps et l’inspiration. Opposé à la production de masse, il choisit une autre voie, celle de la patience et de la sincérité artistique. La musique, pour lui, ne se quantifie pas **elle se ressent, s’immisce dans la vie**, au détour d’une nuit, d’une conversation ou d’un instant suspendu.

**Les billets restent valables pour la nouvelle date.**

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

The Jazzy Bazz concert originally scheduled for 25/10/2025 at La Condition Publique in Roubaix has been postponed to 02/10/2026, same venue, same time.

A concert organized by **À Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique.**

When listening to a new album by **Jazzy Bazz**, it’s important to consider the weight of an exemplary discography, the fruit of an uncompromising artistic trajectory and rare high standards. From his native 19th arrondissement, he has dedicated his life to rhymes, forging his style within La Cool Connexion and the cult collective L’Entourage. With an impeccable discography, Jazzy Bazz has established himself as an artist of absolute rigor, refusing to make any concessions. His approach is that of a rap craftsman, driven by a perpetual quest for improvement and a determination to raise his music to an ever higher level. This athletic mentality pushes him to question each of his creations in order to extract their purest essence. Nirvana marks an evolution, a reflection on time and inspiration. Opposed to mass production, he chose another path, that of patience and artistic sincerity. Music, for him, cannot be quantified: **it can be felt, it intrudes on life**, at the turn of a night, a conversation or a suspended moment.

**Tickets remain valid for the new date **

