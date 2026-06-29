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JB Rannou 4tet : « Couleur Soleil » Le Melville Paris

JB Rannou 4tet : « Couleur Soleil » Le Melville Paris

JB Rannou 4tet : « Couleur Soleil » Le Melville Paris mercredi 7 octobre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Le quartet de Jean-Baptiste Rannou explore un univers onirique mêlant lyrisme rêveur et énergie débordante. Le groupe arbore un jazz moderne où la mélodie et l’improvisation sont omniprésentes, influencées par les sonorités de Brian Blade, Shai Maestro et Melissa Aldana. Unis par une complicité qui leur est propre, les quatre musiciens souhaitent incarner un jazz coloré, moderne et résolument vibrant. Entrer dans leur univers, c’est comme ouvrir une porte et observer un jardin avec des couleurs vives, des nuages en forme de chimères et une mélodie en fond que l’on semble avoir toujours connue.

Jean-Baptiste Rannou : sax

Ludovic Prieur : contrebasse

Thomas Le Galo : batterie

Jean Saint Loubert : , piano

Le quartet de Jean-Baptiste Rannou, c’est un voyage jazz moderne entre rêves et énergie ! Mélodies accrocheuses et improvisations colorées comme une balade dans un jardin féérique.
Le mercredi 07 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T20:30:00+02:00_2026-10-07T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6113


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