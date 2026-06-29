JB Rannou 4tet : « Couleur Soleil » Le Melville Paris
JB Rannou 4tet : « Couleur Soleil » Le Melville Paris mercredi 7 octobre 2026.
Le quartet de Jean-Baptiste Rannou explore un univers onirique mêlant lyrisme rêveur et énergie débordante. Le groupe arbore un jazz moderne où la mélodie et l’improvisation sont omniprésentes, influencées par les sonorités de Brian Blade, Shai Maestro et Melissa Aldana. Unis par une complicité qui leur est propre, les quatre musiciens souhaitent incarner un jazz coloré, moderne et résolument vibrant. Entrer dans leur univers, c’est comme ouvrir une porte et observer un jardin avec des couleurs vives, des nuages en forme de chimères et une mélodie en fond que l’on semble avoir toujours connue.
Jean-Baptiste Rannou : sax
Ludovic Prieur : contrebasse
Thomas Le Galo : batterie
Jean Saint Loubert : , piano
Le quartet de Jean-Baptiste Rannou, c’est un voyage jazz moderne entre rêves et énergie ! Mélodies accrocheuses et improvisations colorées comme une balade dans un jardin féérique.
Le mercredi 07 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T20:30:00+02:00_2026-10-07T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6113
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