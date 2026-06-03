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JDEAA — JOURNÉE DES ENFANTS AFRICAINS & AFRODESCENDANTS Maison de la Conversation Paris

JDEAA — JOURNÉE DES ENFANTS AFRICAINS & AFRODESCENDANTS Maison de la Conversation Paris

JDEAA — JOURNÉE DES ENFANTS AFRICAINS & AFRODESCENDANTS Maison de la Conversation Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10 Rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Au cœur du 18ᵉ arrondissement, la Ligue Panafricaine Umoja et la maison de la Conversation vous invitent à vivre une journée mémorable, joyeuse et inspirante autour du thème Imaginons demain.

La JDEAA est un rendez-vous familial festif où les enfants deviennent les héros de leur imaginaire. Au programme : ateliers créatifs, parcours pédagogiques, jeux, initiations (capoeira, yoga égyptien…) et conversations adaptées à toutes et tous.

Dans une ambiance afro-futuriste chaleureuse, petit·es et grand·es exploreront des récits, déconstruiront des idées reçues et célébreront des héroïnes et héros inspirant·es.

Une journée pour transmettre, créer, rêver, dialoguer et renforcer la fierté culturelle, dans un esprit d’ouverture et de vivre-ensemble.

Une journée festive et inspirante pour imaginer demain : ateliers, jeux, initiations et conversations pour toute la famille à la Maison.
Le samedi 27 juin 2026
de 11h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/jdeaa-journee-des-enfants-africains-afrodescendants-tickets-1990423852323?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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